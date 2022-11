Extinction Rebellion-medlem fikk bot og betinget fengsel

I tillegg til den betingede dommen må hun betale 20.000 i bot. Hun ble dømt for ordensforstyrrelse og for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg.

Oslo tingretts dom mot kvinnen omfatter en rekke aksjoner. Blant annet har hun deltatt i blokkering av veibanen ved statsministerboligen i Oslo, i en aksjon i resepsjonsområdet i Klima- og miljødepartementet og under den mye omtalte blokkeringen av havneområdet på Sjursøya i Oslo i april i år.

I tillegg sto kvinnen tiltalt for å ha ropt ut høyt i salen under partilederdebatten under Arendalsuka tidligere i år, men på dette punktet ble hun frifunnet av retten. Dette punktet var også det eneste hun ikke erkjente straffskyld for.