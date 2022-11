Dronetiltalt russer: – Vet ikke hva jeg kunne gjort annerledes

– Selv i etterpåklokskapens lys kan jeg ikke se for meg hva jeg kunne gjort annerledes om jeg tok en tidsmaskin tilbake, sa Yakunin da han tirsdag forklarte seg i retten i Tromsø.

PST har tiltalt den velstående forretningsmannen for brudd på sanksjonsforskriftene. Han risikerer fengselsstraff for å ha fløyet drone under en seilbåtekspedisjon ved Svalbard i sommer.

Yakunin erklærte seg ikke skyldig.

Han fortalte at alle som seiler på Svalbard, vet at de må ha alle dokumenter i orden og være på godfot med Sysselmesteren. Hvis ikke risikerer man å ikke få båten ut av Svalbard eller ikke få komme tilbake igjen.

– Å kjenne reglene er essensielt, sa han.

Yakunin viste til at de hadde innhentet alle tillatelser de kjente til. Forsvarerteamet viste også fram nettsiden til Sysselmesteren i retten, slik den framsto i sommer. Der sto det ingenting om sanksjonsforskriftene.

Selv om Yakunin ikke visste om reglene, kan han risikere å bli dømt. Statsadvokat Kristin Røhne forklarte i sitt innledningsforedrag at det skal svært mye til for at man kan frifinnes for såkalt rettsuvitenhet.