Norge invitert til utenriksministermøte om Ukraina i G7-gruppen

Hun er en av få utenforstående deltakere, ifølge TV 2. Møtet skjer på sidelinjen av Natos utenriksministermøte i Bucuresti i Romania, der Huitfeldt er til stede. UD bekrefter overfor NTB at Norge er invitert til å være med.

Møtet skal handle om Russlands angrep på strømnettet i Ukraina. G7-gruppen omfatter USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia og Japan. Landene har hatt et tett samarbeid etter Russlands invasjon av Ukraina i februar.

Det er Tysklands utenriksminister som har kalt inn til møtet. Formålet er å koordinere arbeidet med å skaffe Ukraina energi og beskytte kritisk infrastruktur i landet. Norge er invitert som en stor energileverandør i Europa, og Tyskland har også sørget for at enkelte institusjoner, som Verdensbanken, er invitert.

– Ministrene skal prioritere de mest påtrengende behovene og koordinere støtten med hverandre, skriver tysk UD på sine hjemmesider.

Ukraina er også et hovedtema på Natos møte tirsdag. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har gjort det klart at han forventer at utenriksministrene blir enige om å videreføre og øke støtten til Ukraina på det to dager lange møtet.