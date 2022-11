Nav-sjefen om dyrtiden: – Vi ønsker virkelig å hjelpe

– Vi ønsker å fylle rollen vår og hjelpe dem som trenger det mest. Vi skal finne løsninger for de som er i en krevende situasjon, sier Nav-direktør Hans Christian Holte til NTB.

Nav kartlegger nå pågangen ute på lokalkontorene og ser om de kan gjøre grep for å håndtere økende fattigdom og matkøer bedre.

– Diskusjonen går også her hos oss. Mange i Nav er opptatt av hvordan vi klarer å ivareta de som kommer til oss i en ekstra kritisk situasjon som det er nå, sier Holte.

Han har fulgt nøye med på debattene som har gått om fattigdom i det siste.

– Nå går vi inn i juletiden, og vi vet at mange kjenner ekstra på økonomien da. Da kan det være greit å vite at for dem som mottar sosialhjelp, kan det være mulig å søke om støtte til jul, sier Nav-direktøren.

Vil hjelpe

Tidligere denne måneden skrev Klassekampen at færre søker om sosialhjelp – samtidig som frivilligheten merker at flere er i nød og stiller seg i matkø.

– Frivilligheten er viktig i Norge og har stor betydning for mange mennesker. Det er bra, og et supplement til velferdssystemet. Men vi ønsker at folk skal henvende seg til Nav. Sosialhjelp og nødhjelp et ett område, men det er også andre tiltak Nav kan bidra med, sier Holte.

Samtidig påpeker han at politikerne har satt tydelige grenser for de forskjellige ytelsene som de må forholde seg til.

– Det stilles krav ved det å yte sosialhjelp. Det er slik velferdssystemet i Norge fungerer. Men vi ønsker å hjelpe, og jeg mener også at vi virkelig prøver å møte folk på en respektfull og god måte, sier han.

– Har ikke vært gode nok

Holte vedgår at Nav har forbedringspotensial.

– Blant annet må vi se på hvordan vi kan fungere bedre overfor dem som må forholde seg til Nav over tid. Der har vi ikke vært gode nok. Vi må skape en forutsigbarhet i hva de får, sier direktøren.

På andre områder, har de allerede blitt bedre, mener han.

– Noe av det vi har lært, og som vi kanskje ikke har jobbet så godt med før, handler om å gi økonomisk rådgivning og starte tidlig med det. Det er viktig at vi både gir støtte, men også hjelp til å planlegge hvordan man skal få det til å gå rundt.

Etaten har også fått kritikk for innskrenkninger i åpningstidene.

– Heldigvis har mange Nav-kontor nå forlenget sine åpningstider. Dette styres av kommunene. Tre av fire kontorer har også etablert en vakttelefon med beredskap. Her har det skjedd en positiv utvikling, sier han.

Lempet på kravene under korona

Under koronakrisen gjorde Solberg-regjeringen det enklere å få sosialhjelp. De ba Nav-kontorene være tilbakeholdne med å kreve at bilen eller huset ble solgt før hjelp ble gitt. Dessuten lempet de på kravene til å dokumentere utgifter.

Fellesorganisasjonen, som organiserer sosialarbeidere, er blant flere som har vært tydelige på at dette bør innføres på nytt. Men så langt har regjeringen sagt nei.

Nav-sjefen sier at de skal bidra med innspill til regjeringen – og at kartleggingen som de nå gjør, er del av dette.

– Dette er først og fremst en politisk beslutning, men vi skal gi innspill på hvordan det fungerer med reglene som ligger der. Vi er ute og undersøker rett og slett, for å høre hvordan pågangen og situasjonen er på kontorene, sier han.