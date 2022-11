Brannmåneden nærmer seg: Sjekk røykvarsleren til bestefar

Torsdag 1. desember er røykvarslerdagen, og folk oppfordres til å gjøre dette til en fast dag for sjekk av røykvarslere og brannvernutstyr og batteribytte i varslerne.

Det er også svært viktig å huske på folk i omgangskretsen og familien som kanskje trenger en hjelpende hånd eller råd. Særlig eldre er utsatt. Det blir flere eldre, og de bor hjemme lenger enn før.

– Ta den viktige kjøkkenpraten; en prat om hvilke brannfeller som finnes i hjemmet og hva man skal gjøre hvis uhellet er ute, råder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på nettsiden sikkerhverdag.no.

Der er det en liste over temaer som bør tas med i en slik samtale.

Utfordringer som kommer med alder, kan være alt fra nedsatt førlighet, dårligere hørsel og sviktende hukommelse. Det er i så fall viktig å ta opp hvordan man skal håndtere risiko – hvordan forebygge brann, hvordan sikre at varsling blir hørt og hvordan komme seg raskt i sikkerhet.

Varsler og vakt

Alle bør sjekke røykvarslerne 1. desember for å se om de fortsatt virker, om de er plassert riktig og for å skifte batteri. Brannslukningsutstyr bør også kontrolleres.

Det kan være en utfordring for personer med nedsatt funksjonsevne å komme seg opp på en krakk eller lignende, eller løfte på et tungt brannslukningsapparat. Tenk litt på hvem du kjenner som kunne trenge litt bistand.

Ifølge DSB sover rundt 500.000 nordmenn hver natt uten mulighet for å bli varslet ved brann. Enten fordi de ikke har en røykvarsler som virker, eller fordi den er plassert slik at de ikke hører den.

– De fleste røykvarslere har en holdbarhet på omtrent ti år. Da virker den dårligere og vil etter hvert slutte å fungere, påpeker forsikringssjef Kjetil Nyborg i Sparebank 1 Østlandet i en pressemelding

Sesong for boligbrann

Desember er måneden med flest branner i norske hjem, mens de påfølgende to vintermånedene også har høye tall. Respons Analyse har nylig gjennomført en undersøkelse på vegne av Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1.

Her svarer 80 prosent at de har full kontroll på at røykvarsleren fungerer som den skal. Holdbarheten på brannslukningsapparatet er det derimot under halvparten som har kontroll på.

– Det er bekymringsfullt. Gjør det til en vane å sjekke brannslukningsapparatet samtidig som du tester røykvarsleren, sier Nyborg.

Én gang i året bør du vende brannslukningsapparatet opp ned og legge øret inntil. Lytt etter lyden av pulver som sildrer nedover. I tillegg bør du sjekke at pilen står på grønt, og at plomberingen er intakt.

Undersøkelsen viser også at de som eier egen bolig, er flinkere til å sjekke både røykvarsler og brannslukningsutstyr enn dem som leier.