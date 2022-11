Norsk dronesak vekker internasjonal oppmerksomhet

Rettssaken starter tirsdag morgen i Nord-Troms tingrett.

Flere andre dronesaker mot russere behandles parallelt i det norske rettsvesenet, men denne skiller seg noe ut.

Tiltalte Yakunin er en velstående forretningsmann med både russisk og britisk pass, bosatt i Italia. Faren hans er tidligere sjef for det gigantiske jernbaneselskapet Russian Railways og kobles av flere medier til Russlands president Vladimir Putin.

Bakteppet har vekket interessen til flere internasjonale medier, og noen av dem har også vært til stede i Tromsø. I det siste har både Financial Times , The Guardian og nyhetsbyrået AFP – blant flere – skrevet om saken.

Reiste i luksuriøs seilbåt

Yakunin nekter straffskyld.

Ifølge forsvarerteamet har han feriert på Svalbard nærmest årlig siden 2016. Her har han dyrket interessen for natur, seiling, fjellklatring og ekstremsport, ifølge dem.

I år var han på tur med sin luksuriøse seilbåt «Firebird» på øygruppen, og filmet og tok bilder av skiturer. Han fløy også drone.

PST mener han har forbrutt seg på sanksjonslovene, som ble innført etter Ukraina-krigen. Dette risikerer han flere måneders fengselsstraff for.

– Det handler om bruk av fritidsdroner for å ta bilder fra sportslig aktivitet. Det henger ikke helt på greip sånn forholdsmessig, sier Yakunins forsvarer advokat John Christian Elden til NTB.

Ansvarlig for to droner

Det er liten uenighet mellom forsvarerteamet og påtalemyndigheten om hva Yakunin har gjort

– I denne saken er det enighet om de faktiske forholdene: at tiltalte har fløyet droner på Svalbard, sier statsadvokat Kristin Røhne til NTB.

Yakunin er ikke tiltalt for spionvirksomhet.

Slik beskrives handlingene hans i tiltalen:

«I perioden fra 3. august til 6. september 2022, mens han som russisk statsborger oppholdt seg på Svalbard i sin båt «Firebird», var han ansvarlig for to droner som han eide, og som flere ganger ble brukt til droneflygning over Svalbard. Ved enkelte anledninger var han selv pilot».

Statsborgerskap blir tema

Sanksjonslovene gjelder for russiske statsborgere i Norge.

Men hvor russisk kan man regne Yakunin for, når han også har britisk statsborgerskap – og har bostedsadresse i Italia?

Dette er blant spørsmålene retten må ta stilling til.

Forsvarerteamet kommer også til å peke på at droneflygningen skjedde på Svalbard, og at både Både Storbritannia og Russland er medlemsland i Svalbardtraktaten. De mener at man ikke har lov til å forskjellsbehandle personer på Svalbard som kommer fra land som er med i Svalbard-traktaten.

– Vi mener dette er feil. Vi har visst hele tiden at tiltalte har dobbelt statsborgerskap, men mener ikke det påvirker saken, sier statsadvokat Røhne.

Yakunin hevder også at han sjekket nettsidene til Sysselmesteren på Svalbard før reisen, men sier han ikke fant noe informasjon om at droneflygingen var ulovlig.

Russland ikke fornøyd

I forrige uke ble en russisk mann på 34 år dømt til fengsel i 90 dager i Hordaland tingrett for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

Trolig kommer påtalemyndigheten til å legge ned påstand om noe tilsvarende i saken mot Yakunin.

Sakene har også en politisk dimensjon. Russiske myndigheter har gjort det klart hva de mener om behandlingen av deres statsborgere i det norske rettsvesenet:

– Vi har notert oss at dommene mot russerne er politisk motivert og ikke har noe å gjøre med prinsippene for ærlig og rettferdig rettergang, sier russisk UD i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP mandag.