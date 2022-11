Første utbrudd på 40 år i verdens største aktive vulkan

Vulkanen Mauna Loa på Hawaii, som er verdens største aktive vulkan, hadde mandag sitt første utbrudd på nær 40 år.

Bilder fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS viser glødende strømmer av oransjefarget lava som flyter ned fjellsiden og lyser opp natten, og tjukke røyksøyler som stiger til himmels.

Dersom utbruddet eskalerer, kan lavaen utgjøre en trussel for innbyggerne i nærheten av vulkanen, ifølge USGS, og alle 200.000 innbyggere på Hawaiis Big Island er bedt om å være klar til å evakuere.

Republikansk valgstyre i Arizona nekter å godkjenne valget

Republikanske tjenestemenn i et landlig distrikt i Arizona nekter å godkjenne valget i november trass i at ingenting tyder på feil i opptellingen.

Arizonas administrasjonssjef Katie Hobbs truer nå med å trekke fylket Cochise for retten om de ikke godkjenner resultatet innen fristen. Om ikke, risikerer de titale for lovbrudd, og at fylkets stemmer ikke teller med i det endelige resultatet.

Republikanske tjenestemenn i Arizona og i Cochise har vært under press fra framtredende republikanere for å avvise resultatet av valg der demokrater har vunnet.

Kø hos begravelsesbyråene – 15 prosent flere døde i Trondheim

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 37.200 mennesker har dødd i år – det er drøyt 10 prosent flere enn i samme periode i fjor. I Trondheim har økningen vært på 15 prosent, melder Adresseavisen.

– Noe skyldes at de store kullene som er født rett etter krigen, begynner å dø. Det døde også litt færre enn normalt under pandemien, så en oppgang er å forvente. Men disse to faktorene kan ikke alene forklare det høye antallet døde, sier demograf Anders Sønstebø i SSB til Adresseavisen.

Redd Barna vil ha utredning om omskjæring av gutter

Redd Barna ber regjeringen undersøke om omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene. Nå ber de om en barnerettslig utredning av spørsmålet.

Åtte år etter at Norge fikk en lov om rituell omskjæring av gutter, mener Redd Barna det er nødvendig å få klarhet i de negative og positive konsekvensene ved å tillate skikken, melder Vårt Land.

Femåring kokainforgiftet i Trondheim

En femåring fikk i forrige uke i seg kokain i Trondheim. Det viste prøver tatt på legevakten natt til fredag.

– Vi kan bekrefte at minst ett barn under skolealder har fått i seg det som mest sannsynlig er kokain. Vi har mistanke om at et annet barn, en treåring, også har fått i seg stoffet, men det er ikke bekreftet, sier etterforskningsleder Jan Niklas Kjendlie i Trøndelag politidistrikt til Nidaros.

En av foreldrene til barna og samboeren er mistenkt i saken.