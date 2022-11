Dette melder Bane Nor.

– Bane Nor har opplyst at det vil bli ryddet opp i løpet av to timer, sier pressevakt Dag Brekkan i Goahead til Fædrelandsvennen.

De berørte torglinjene er Go-Ahead Lokaltog Stavanger S – Egersund og Go-Ahead regiontog Oslo S – Stavanger S.