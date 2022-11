– Å komme til Kyiv, en by som har levd med krig i snart ti måneder, er brutalt. Omfanget av og brutaliteten i Russlands angrepskrig mot Ukraina er overveldende, sier Huitfeldt i en pressemelding.

– Vår støtte til ukrainerne i deres rettmessige kamp for frihet står fast, skriver hun på Twitter fra den ukrainske hovedstaden, dit hun kom sammen med sine nordiske og baltiske kolleger.

Sverige skal lede EU

– Vi er her sammen for å vise støtte og høre hva ukrainerne trenger for å holde strømnettet i drift, sier Sveriges utenriksminister Tobias Billström til nyhetsbyrået TT. Han sier det er viktig å komme til Kyiv med flere kolleger kort tid før Sverige overtar formannskapet i EU.

– Vi ser for oss at Russlands angrep på Ukraina kommer til å ligge øverst på dagsordenen i det halvåret vi har formannskapet, og vi vil derfor ha en tett dialog med den ukrainske regjeringen.

Norsk støtte til gass og strøm

Norge signerte nylig en avtale om 2 milliarder kroner i støtte til ukrainske kjøp av gass. I tillegg kommer 1 milliard til å reparere strømforsyning og annen viktig infrastruktur.

– Ukraina har vist en stor evne til å opprettholde drift og reparere ødelagte anlegg, men de trenger støtte både til å sikre energiforsyning og løpende reparasjoner, sier Huitfeldt og legger til at støtte til kraftforsyningen har høy prioritet.

– Uten elektrisitet står folk her uten tilgang til helsetjenester og sykehus, påpeker hun.

– Forsøker å fryse folk på flukt

I likhet med Huitfeldts forrige besøk for fem måneder siden, er målet også denne gangen å vise solidaritet med det ukrainske folket og støtte til landets forsvar mot Russlands angrep.

– Russland har bevisst forsøkt å ødelegge sivil infrastruktur. Den inhumane strategien ser ut til å være at folk skal forhindres fra å ha tilgang til elektrisitet og varme inn mot vintersesongen. Det er et desperat forsøk på å fryse folk på flukt, sier Huitfeldt.

Hun ser likevel få tegn på at ukrainerne er i ferd med å miste motet og motstandsviljen.

– Snarere tvert imot. Det er sterkt å oppleve ukrainernes motstandskraft og vilje til å vinne krigen, koste hva det koste vil. Dette på tross av de enorme lidelsene og den påkjenningen en slik krig er.