Undersøkelse: En av fire har bedt venner og familie om økonomisk hjelp i år

Andelen er mer enn doblet siden koronakrisen, viser undersøkelsen, som er utført av Ipsos for Frelsesarmeen. Da samme spørsmål ble stilt i november 2020 svarte 9 prosent det samme, mot 23 prosent i år.

– Undersøkelsen vår viser også at stadig flere av dem som har bedt om hjelp fra familie og venner, har gjort det for første gang. 43 prosent svarte ja på dette i 2020 mot 54 prosent i år, sier kommunikasjonssjef Smith-Solevåg i Frelsesarmeen i en pressemelding.

Frelsesarmeen har flere steder i landet delt ut langt mer mat til trengende husholdninger enn tidligere. Enkelte steder har matkøene mangedoblet seg.

1 av 7 svarer at de har måttet be om økonomisk hjelp fra en offentlig eller ideell virksomhet i år. Nær halvparten har gjort det for første gang.

– Det ligger dypt i den norske folkesjela å skulle klare seg selv. Det gjør inntrykk på oss i Frelsesarmeen å daglig møte fortvilede folk i økonomisk krise, og i et omfang de selv ofte ikke engang har forestilt seg at de kunne havne i, sier Smith-Solevåg.