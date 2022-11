Oljeministeren mener norsk sokkel er blitt mer ettertraktet

Regjeringen har en avtale med SV om ikke å avholde 26. konsesjonsrunde i år.

– En forlengelse av denne avtalen er ikke på bordet akkurat nå i de pågående budsjettforhandlingene med SV, sier Aasland til Dagens Næringsliv.

– Det kan bety nye leteblokker, sier olje- og energiministeren.

– Behovet for gass har jo ikke avtatt med den situasjonen som har utspilt seg med krigen i Ukraina, sier Aasland videre til DN.

Aasland mener pilene også peker oppover i det lange bildet, og at energikrisen har styrket posisjonen til Norge som olje- og gassprodusent.

– Jeg mener Barentshavets mulighet i et lengre tidsperspektiv har forsterket seg gjennom situasjonen som man opplever. Jeg opplever at EU er opptatt av at Norge skal videreutvikle olje- og gassaktiviteten, være en stabil og langsiktig leverandør av gass, sier Aasland.