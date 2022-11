Flertall sier de vil på julebord i år

Det viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

– I motsetning til de to siste julebordsesongene er dette første gang at interessen for julebord øker i november. Utviklingen i pandemien i fjor og i forfjor ble en festbrems på julebordsesongen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Samtidig er det få, kun 8 prosent som tror julen blir annerledes i år på grunn av koronasituasjonen.

Det er nå omtrent ett år siden omikron-varianten ble oppdaget på et julebord i Norge, en nyhet som gikk verden rundt. Det er omtrent tre år siden det første tilfellet av koronaviruset ble konstatert på verdensbasis i Wuhan i Kina.

Om ni dager, den 7, desember, er det 1.000 dager siden Norge ble koronastengt. Det skjedde 12. mars 2020.