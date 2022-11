Færre sier ja til EU - støtten til EØS faller

Andelen som ville svart nei dersom det var EU-valg i morgen, er nå på 55,8 prosent. Andelen som ville stemt ja, ligger på 27,2 prosent. Det er 8,1 prosentpoeng tilbake fra forrige måling for ja-siden, skriver Nationen.

Tilslutningen til EØS-avtalen går imidlertid noe ned, hvor det i forrige måling var 64,9 prosent som ville stemt ja til EØS-avtalen, om det var folkeavstemning i morgen. Et halvt år senere har prosentandelen falt til 58 prosent.

– Dette kan jo ha noe med at stadig flere ser at tilslutningen til Acer gjennom akkurat EØS-avtalen, gjør at norske politikere er maktesløse i forbindelse med strømprisene, sier leder i Nei til EU, Einar Frogner.

Men i Europabevegelsen tar de det med ro.

– Den langsiktige trenden er at ja-siden sakte, men sikkert går fram, og at ja-siden breier seg ut politisk. Venstre og Grønn Ungdom har sluttet seg til ja-siden, og MDG er på vei til å følge etter, sier Europabevegelsens generalsekretær, Fredrik Mellem.

Et representativt utvalg på 1001 personer er spurt i målingen, som er gjennomført av Sentio. EU-barometeret gjennomføres to ganger i året på vegne av Nationen og Klassekampen.