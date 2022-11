Det er satt av fem dager til å behandle saken i Østre Innlandet tingrett. Hendelsen skjedde i juni 2021. Kvinnens barnebarn på et og et halvt år ble bitt i hodet og kroppen og døde på stedet av skadene.

Ifølge tiltalen hadde kvinnen hundene ute i hagen, mens hun hadde satt opp en provisorisk grind ved inngangen til stuen. I stuen var barnebarnet alene uten tilsyn, står det i tiltalen.

– Hun kommer ikke til å erkjenne straffskyld. Det er en sammensatt vurdering som ligger bak det, sier advokat Jens-Henrik Lien, kvinnens forsvarer, til NTB.

– Det er helt åpenbart fryktelig krevende for henne, både selve saken og hendelsen og rettssaken som skal starte nå, sier han.

Lien sier at det i all hovedsak er påtalemyndigheten som skal føre vitner i saken. Statsadvokat Magnus Schartum-Hansen sa i mai til Dagbladet at det er gjort en meget grundig etterforskning i saken og at de er overbevist om skyldspørsmålet.

Kvinnen er også tiltalt for brudd på hundelovens paragraf 28 for at hunden ikke var forsvarlig inngjerdet.