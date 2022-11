Mannen som ble skutt, ble først ivaretatt av helsepersonell på stedet, men erklært død på stedet etter kort tid.

– Avdøde er godt kjent av politiet fra tidligere. Han er tidligere domfelt for en rekke forhold. Vi legger til grunn at avdøde tilhørte et kriminelt miljø. Utfra dette mener politiet at avdøde trolig ikke var et tilfeldig offer, sier politiinspektør Jan Eirik Thommassen.

Han sier det er en alvorlig sak og viser til at det har vært to alvorlige skyteepisoder i Oslo på kort tid.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Politi i arbeid nær stedet der en mann i 20-årene ble skutt og drept på Grønland i Oslo tidlig søndag morgen. Foto: Javad Parsa / NTB

Tror flere var involvert

– Den første på Furuset, hvor en person ble alvorlig skadd og nå denne med et dødelig utfall. Begge episodene bærer preg av å være oppgjør mellom kriminelle, sier politiinspektøren.

Politiet har sikret videomateriale fra området etter skytingen på Grønland. Videoopptakene gjør at politiet sier at flere var involvert i skytingen. En mann er pågrepet og siktet for medvirkning. Politiet vil avhøre ham søndag kveld.

Vitner til hendelsen eller andre som vet noe om saken, blir oppfordret til å melde seg til politiet.

Ser på tidligere hendelser

Ifølge politiet er det trolig en relasjon mellom mannen som er skutt og drept og mannen som er pågrepet. De vil ikke si noe om hva motivet for skytingen kan være.

– Vi jobber med å få en oversikt over hva som kan være bakgrunnen, og om det er en kobling til tidligere hendelser som har skjedd. Bare i høst har det vært flere hendelser, men det er noe vi håper at etterforskningen kan avdekke, sier leder for drapsseksjonen i Oslo-politiet, Ingebjørg Hansen.

Hun sier at politiet nå jobber for å avklare om det er en eskalering i gjengmiljøet i Oslo.

– Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser ut fra den informasjonen vi har nå, sier Hansen.

– Person løp fra stedet

Operasjonsleder Line Skott sier politiet har snakket med noen vitner, men at det er få som har sett hendelsen.

– Vi jobber med å få kartlagt videoovervåkingen på stedet, sier hun til NTB.

En person skal ha blitt sett løpende fra stedet.

– Vi har en grei beskrivelse av vedkommende og har aktuelle kandidater som vi jobber med. Vi tror ikke det dreier seg om en tilfeldig skyting, så med tanke på det vi har av informasjon, er det ingen grunn til å tro at det er fare for publikum i området, sier Skott.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4.18 søndag morgen.