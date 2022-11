Vedum hadde invitert de fem største oppdrettsselskapene til et møte om grunnrenteskatten forrige fredag. Lakseselskapene takket nei til invitasjonen, noe de høstet kritikk for.

– Sjømat Norge rådet oss til at det ikke ville være riktig at kun de største selskapene var til stede i dette møtet, og at Sjømatbedriftene og Sjømat Norge burde representere næringen slik at de store, mellomstore og små aktørene fikk en lik stemme og ble likt representert, skriver kommunikasjonssjef Kristina Furnes i Grieg Seafood i en epost til E24.

I ettertid har likevel flere av de store selskapene bedt om personlige møter med Vedum.

Sjømat Norge-leder Geir Ove Ystmark sier at det er uvanlig med fellesmøter.

– Det kan på slike møter fort komme interninformasjon som de andre selskapene ikke skal ha tilgang til, sier Ystmark.