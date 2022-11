Miljøstiftelsen Bellona trekker seg ut av Russland

Stiftelsen opplyser at de vil fortsette å jobbe med russiske miljøutfordringer fra et nytt kontor i etablert et nytt kontor i Vilnius i Litauen, ifølge NRK.

– Vi har vært opptatt av å beholde vår kompetanse og vil benytte den for å bistå Ukraina, samtidig som vi må forberede oss på at sikkerhetsfaren øker ved de russiske atominstallasjonene og avfallslagrene, sier Hauge i en pressemelding.

I Russland har Bellona hatt kontorer i Murmansk og St. Petersburg.