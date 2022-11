Første søndag i advent



Det er første søndag i advent og over hele landet er det mange byer, tettsteder, bygder og kommuner som tenner julegrana, gjerne sentralt plassert, denne søndagen. I Oslo tennes julegrana på Universitetsplassen – en tradisjon siden 1919, samt i flere bydeler. I Trondheim skjer det på Torvet og i Stavanger på Domkirkeplassen.

Fotball-VM fortsetter

Søndag spilles det fire kamper i fotball-VM. I gruppe E møter Japan Costa Rice og Spania spiller mot Tyskland. I gruppe F er det oppgjørene mellom Belgia og Marokko og mellom Kroatia og Canada som skal spilles.

Kvinneaktivist for retten i Egypt

Det avholdes et rettsmøte i Kairo i ankesaken mot kvinneaktivisten Rasha Azab, som er anklaget for å ha fornærmet filmskaperen Islam Azazi. Azab la ut en serie Twitter-meldinger der hun uttrykte støtte til kvinner som anklager Azazi for overgrep.