Kontroll på lyngbrann i Ålesund

Ti boligenheter er evakuert som følge av brannen som politiet meldte om rett etter klokken 23 lørdag kveld.

Politiet i Møre og Romsdal skriver på Twitter at brannen overvåkes kontinuerlig for å se om det er behov for å evakuere flere boligenheter.

Politiet oppfordrer beboere i nærområdet til å holde dører og vinduer igjen og slå av ventilasjonsanlegg som det ikke er nødvendig å ha på.

Det skal være cirka 70 meter til bebyggelsen fra brannen.

– Det bevegde seg raskt i starten siden det er tørt i terrenget. Det er flere patruljer og brannenheter på stedet, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til Sunnmørsposten.

Ved 00.15-tiden opplyser politiet at spredningen går betydelig saktere og at det ikke lenger skal være for bebyggelsen i nærheten.

Ifølge Klokkersund har vitner observert at det har vært skutt opp fyrverkeri i området tidligere på dagen. Politiet undersøker derfor om dette kan ha bidratt til brannen.

– Det er en av flere hypoteser, så foreløpig vet vi ikke brannårsaken, sier han.

Det er gult farevarsel i området på grunn av skogbrannfare. Det er ikke meldt om personskade, opplyser politiet.