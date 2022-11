Lyngbrann i Roan i Trøndelag

Adresseavisen skriver at et øyevitne oppdaget brannen i 15.30-tida. Brannvesenet anslår at et område på ett til to mål brenner.

– Vi fikk først melding fra brannvesenet om at dette kunne bli omfattende på grunn av vinden. Men like før klokka 16 meldte de at det var roligere. Brannen er i en dal, men dersom den kommer over fjellet kan vinden ta tak, og vi kan få økt spredning. Den har potensial til å spre seg til et større område, sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras i Trøndelag-politiet.

Brannvesenet har bedt om bistand fra Sivilforsvaret. Det er ikke fare for bebyggelse eller behov for evakuering foreløpig.