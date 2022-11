Norge har utfordringer med å skaffe forsvarsmateriell

– Mange land skraper nå i bunnen av lagrene sine. Norge trenger også å reanskaffe ammunisjon, men det kan bli utfordrende , sier Kristoffersen. TV 2.

Utfordringene skyldes prisoppgang og lange ventetider, ifølge ham.

– Alle nasjoner som ønsker å investere mer i forsvarsmateriell, har nå utfordringer, sier Kristoffersen.

Forrige uke sa Kristoffersen at han var bekymret for beredskapen her til lands. Aller mest kritisk er det i sjøforsvaret, der det haster å få på plass maritime helikoptre og fregatter.