80 år siden norske jøder ble deportert

Fredag 26. november 1942 ble mer enn 500 norske jøder fraktet fra Oslo med skipet Donau til utryddelsesleiren Auschwitz. Bare ni av disse kom levende tilbake.

MDG velger ny partileder

Miljøpartiet De Grønne (MDG) holder landsmøte i Helga, og lørdag velger de ny partileder. Arild Hermstad, som er fungerende leder i dag, blir utfordret av Kristoffer Robin Haug fra Viken MDG: Haug er helsepolitisk talsperson og vara til Stortinget. Det kan gå mot et dramatisk valg. I en rundspørring som NRK har gjort sier fire av MDGs elleve fylkesledere at de vil stemme på Hermstad, og fem vil ikke svare på hvem av de to de foretrekker.

Venezuela-forhandlinger i Mexico

Venezuelas president Nicolás Maduros regjering gjenopptar forhandlingene med opposisjonen etter mer enn ett års opphold, og Norge tilrettelegger for samtalene i Mexico.

Opposisjonen ber om frie og rettferdige valg, mens regjeringen vil at det internasjonale samfunnet skal anerkjenne Maduro som landets rettmessige president og heve sanksjonene mot hans regjering.

VM-sluttspill for menn i Qatar

Tunisia spiller mot Doha 11.00, Polen spiller mot Saudi-Arabia 14.00, Frankrike spiller mot Danmark 17.00 og Argentina spiller mot Mexico 20.00.