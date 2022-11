Vaksineforsker kritisk mot vaksineråd

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er blant dem som har reagert på regjeringens beslutning, skriver Dagbladet.

– Når man argumenterer for at vaksiner skal brukes i samfunnet, så er det kritisk viktig at man informerer om hvorfor og hva hensikten faktisk er. Her ser jeg rett og slett ikke at det er noen hensikt, sier hun til avisen.

Grødeland mener at friske personer under 65 år burde bli frarådet å ta dose fire og understreker at det ikke foreligger en anbefaling, men kun et tilbud om å kunne ta dosen.

– Jeg har tillit til at folk kan vurdere selv ut ifra den informasjonen Folkehelseinstituttet (FHI) gir oss, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Fagdirektør Preben Aavitsland i FHI sier til avisen at FHI ikke mener at alle i aldersgruppen bør ta fjerde dose, men at det er en mulighet for de som selv ønsker det.