Scandic aksepterte lagmannsretts dom om at platået er et friluftsområde. Anken gikk om de må ha løyve fra kommunestyret for å kreve inn parkeringsavgift, skriver Radio Nordkapp.

Hotellkjeden Scandic har tidligere argumentert for at det populære turistmålet er et næringsområde, som ikke omfattes av friluftsloven.