Regjeringen vil ha risikovurdering etter oppkjøp av luftambulanse-selskap

Helseforetakene eier Luftambulansetjenesten, og har satt driften ut til britiske Babcock. Etter at det børsnoterte selskapet vant forrige anbudskonkurranse skal de drive luftambulanse i Norge fram til 2025.

Dagens Næringsliv (DN) skriver at Babcock har solgt virksomheten i Norge og andre land til den britiske fondsforvalteren Ancala Partners, og at de skal ta over driften i løpet av året. Den reelle eieren er imidlertid ukjent, ifølge avisen.

DN stilte Helsedepartementet spørsmål om saken 8. november. Åtte dager senere skal departementet ha ringt til styrelederen i Luftambulansetjenesten, og dette ble etterfulgt av et krav om risikovurdering som ble sendt til helseforetakene 18. november.

Luftambulansetjenesten har hyret advokatfirmaet Bahr til å gjøre en risikovurdering. I bestillingen skriver de blant annet at de er svært opptatt av at de nye eierne ikke står på noen sanksjonsliste eller har tilknytning til Russland.