– Jeg er inne i mitt siste år som folkevalgt, sier Warloe til Bergens Tidende (BT).

Warloe har vært tydelig på at han ønsket en ny periode og en god plass på valglisten.

– Da jeg ble oppringt av en som hadde sett listeforslaget, trodde jeg det var en spøk. Jeg tror også komiteen var klar over at dette ikke ville være så aktuelt for meg, sier Warloe til BT.

Tidligere har Warloe både spilt en sentral rolle i bergenspolitikken og sittet på Stortinget. Han ble utnevnt til byråd finans, kultur og næring da Monica Mæland overtok som byrådsleder i 2003, og satt i hennes byråd fram til han ble valgt inn på Stortinget i 2009.

I 2012 ble Warloe pågrepet etter en razzia i stortingsleiligheten, hvor det ble funnet narkotika. Etter å ha innrømmet bruk av narkotika ble han anbefalt av Erna Solberg å ikke søke gjenvalg. Men Warloe mente selv han fortjente en ny sjanse. I 2014 gjorde han comeback som byråd, og året etter ble han valgt til bystyret igjen.

Warloe sier til BT at han ikke har fått noen forklaring på den lave valglisteplasseringen.