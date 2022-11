Politiets innbyggerundersøkelse er i gang – ikke svindel

– Vi har fått noen tilbakemeldinger fra bekymrede innbyggere som lurer på om dette kan være forsøk på svindel. Vi kan bekrefte at invitasjonen er helt ekte, og vi håper at alle som får epost eller SMS fra Kantar, vil ta seg tid til å svare. Det vil være til stor hjelp for oss i arbeidet med å forbedre politiets tjenester, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

KantarPublic / TNS Gallup sender ut både epost og SMS med undersøkelsen på vegne av Politidirektoratet.

Politiets innbyggerundersøkelse er en årlig kartlegging av innbyggernes oppfatning av politiet i Norge.