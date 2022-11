Fem personer pågrepet i grov narkotikasak

Tre av de fem er varetektsfengslet med brev- og besøksforbud i fire uker, og full isolasjon i to uker. De to andre er løslatt fordi det ikke var grunnlag for varetektsfengsling, opplyser politiet i en pressemelding.

– Siktelsen mot de involverte omfatter innførsel, erverv og videreformidling av betydelige mengder narkotika, samt brudd på våpenloven, skriver politiet i en pressemelding.

Fengslingene er begrunnet med bevisforspillelsesfare.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, og det gjenstår fortsatt en rekke etterforskningsskritt, blant annet avhør og gjennomgang av beslag og digitale enheter, avslutter politiet.

Aksjonen har sitt utspring i chattemateriale fra den krypterte kommunikasjonsplattformen SkyECC mottatt fra franske myndigheter.