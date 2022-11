– Jeg er enig i avgjørelsen om at jeg går ut av organisasjonen, fordi vi har ulike ideer om metoder, sier 24 år gamle Joachim Skahjem til TV 2.

– Jeg vil presisere at jeg aldri har tatt til orde for vold mot mennesker. Jeg vil aldri skadet et menneske, og det er nettopp derfor jeg tar til orde for sabotasje av objektene som skader mennesker, sier han.

Uttalelsene om vold under torsdagens Debatten i NRK har skapt flere reaksjoner.

– Det jeg definitivt ikke kan utelukke, er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje. Jeg håper at den volden er målrettet mot eiendom, og at det ikke er vold i samfunnet generelt sett, sa 24-åringen under debattprogrammet.

Det fikk flere til å rykke ut for å ta avstand mot bruk av vold i klimakampen, deriblant statsministeren. Miljøorganisasjoner gikk fredag samlet ut med en felles uttalelse hvor de gjorde det klart at vold er uakseptabelt i klimakampen.