Bodø-lærer dømt for seksualiserte meldinger til elev

I meldingene gir læreren uttrykk for at han ønsker å ha sex med jenta og beskriver seksuelle handlinger eksplisitt og detaljert. Salten og Lofoten tingrett mener det er straffeskjerpende at mannen var jentas lærer på tidspunktet meldingene ble sendt, skriver Avisa Nordland.

Meldingene ble sendt på Instagram over en femdagersperiode i sommer.

I formildende retning legger retten vekt på at «dialogen framstår gjensidig». Mannen erkjente straffskyld allerede i første avhør, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom i tingretten. Straffen ble 30 dagers betinget fengsel.

Bodø Nu omtalte saken først.