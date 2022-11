Spionsiktet russer varetektsfengslet i fire nye uker

Det skriver Aftenposten.

Mannen som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet for spionasje, har arbeidet som gjesteforsker ved UiT. Han er i Norge med et brasiliansk pass under navnet José Assis Giammaria (37), men politiet mener han er en russisk borger med navn Mikhail Valerijevitsj Mikusjin (44).

44-åringen møtte ikke opp i retten i fredagens fengslingsmøte, som ble behandlet som kontorforretning, altså uten partene til stede.

Han begjærer seg løslatt og har avvist alle anklager om spionasje.