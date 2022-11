Kommunene bes bosette 35.000 flyktninger i 2023: – Vi må strekke oss

– Vi går i dag ut med et brev til kommunene der vi ber dem forberede seg til å ta imot 35.000 flyktninger i 2023. Det kan bli færre, men det kan også bli flere, for denne situasjonen er uforutsigbar, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Hittil i år er 32.000 flyktninger bosatt eller er på vei til å bli det. De fleste har flyktet fra krigen i Ukraina og blir værende også til neste år. Samtidig melder flere kommuner om kapasitetsutfordringer.

Både Støre og Persen er tydelige på at 2023 kan bli vanskeligere enn året som har gått.

– Jeg vet fra erfaring rundt om i Norge at flere kommuner nå opplever at det er utfordringer med kapasiteten til å ta imot flere flyktninger. Så det kan bli tøffere i 2023 enn i 2022. Det neste året vil bli mer krevende. Presset på knappe ressurser vil øke, sier Støre.

Må strekke oss

– Overordnet er jeg ikke i tvil om at vi kan få det til hvis vi strekker oss. Vi er nødt til å være klare til å vise betydelig fleksibilitet og oppfinnsomhet. Så må vi som en beredskap også planlegge for å velge veldig utradisjonelle løsninger om det blir nødvendig, sier Støre på spørsmål fra NTB.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) understreker at de har hatt dialog med både kommunene og fylkeskommunene.

– Hos noen er kapasiteten strukket, mens andre har god kapasitet. Bosettingen foregår i raskt tempo fremdeles, og bosettingsviljen er fortsatt stor. Og er det én ting vi har sett fra 2022, er det nettopp hvor mange gode og kreative løsninger kommunene klarer å finne, sier hun.

330 enslige mindreårige

I likhet med i år ventes det en stor andel flyktninger fra Ukraina. Minst 330 enslige mindreårige, som kommer uten følge av slekt eller venner, ventes i løpet av 2023, ifølge Imdi.

– Innsatsen som kommunene gjør for bosetting og integrering av flyktninger i Norge, vil bli minst like viktig neste år, sier direktør Libe Rieber-Mohn i Imdi.

Tallet er basert på prognoser over ankomster i år og neste år. Imdi sender fredag brev til kommunene med anmodning om å bosette flyktninger.

– Imdi spør alle landets kommuner om å bosette også i 2023 og oppfordrer alle kommuner til å fatte vedtak i tråd med antallet flyktninger de anmodes til å bosette, sier Rieber-Mohn.

– Stolt

Så godt som alle landets kommuner har bosatt ukrainske flyktninger.

– Norske kommuner har klart å bosette rekordmange flyktninger rekordraskt. Jeg er stolt og takknemlig for alle som har gjort det mulig. Vi skal stille opp fremover også. Sammen skal vi klare å gi flyktningene som kommer, et trygt og godt opphold i Norge, sier Støre.

Også arbeids- og inkluderingsministeren skryter av kommunene.

– Kommunenes solide innsats er avgjørende for at vi skal lykkes. Nå oppfordrer jeg alle til å fatte vedtak i tråd med anmodningen også for neste år, sier hun.