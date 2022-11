Støre og Persen snakker om flyktningsituasjonen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) holder pressekonferanse om flyktningsituasjonen i Norge og Europa. Fredag har også EU kalt inn til ekstraordinært justisministermøte i Brussel. Der skal EU-kommisjonen legge fram strakstiltak for migrantankomster via Middelhavet.

Landsstyremøte i SV

SV er det Landsstyremøte i SV. Da vil blant annet partileder Audun Lysbakken tale til landsstyret klokken 11.

Stoltenberg holder pressekonferanse

Nato-sjef Jens Stoltenberg holder fredag pressekonferanse før alliansens utenriksministre neste uke møtes i Romanias hovedstad Bucuresti.

Rettssak mot spiontiltalte brødre i Sverige

I dag starter rettssaken mot to iranskfødte brødre som er tiltalt for å spionert for Russlands militære etterretningstjeneste GRU i Sverige. Ifølge tiltalen har spionasjen pågått siden 2011 og vært rettet mot svenske etterretnings- og sikkerhetssystemer. Brødrene har i avhør nektet for å ha spionert for Russland.

England møter USA i fotball-VM

Fredag sparkes den andre runden i gruppespillet i fotball-VM i Qatar. Vertslandet møter Senegal i gruppe A, mens Nederland møter Ecuador i den andre kampen i gruppen. I gruppe B spilles oppgjørene Wales – Iran og England – USA.