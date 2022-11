Gro Dahle tildeles hedersprisen under Bragepris-utdelingen

– Forfatteren har vært og er en modig og banebrytende stemme som ikke er redd for tabuer og det unevnelige. Hun er en kilde til debatt og kontrovers. Hun tør å ta tak i ømtålige temaer med varme og varsomhet, gjennom et barns undrende blikk, og på barnets egne premisser, sa juryen før det ble kunngjort at Gro Dahle fikk Brages hederspris 2022.

Brageprisen har, siden den første gang ble delt ut i 1992, etablert seg som en av Norges viktigste litterære priser. I år fant prisutdelingen sted i Dansens Hus i Oslo.

Uredde behandling av tabuer

Dahle er særlig kjent for bildebøker hun har laget sammen med ektemannen Svein Nyhus og datteren Kaia Dahle Hus. Hennes debut som barnebokforfatter var «Emilie og den umulige mammaen» som kom ut i 1992.

Familien er kjent i hele Norden for sin uredde tematiske behandling av tabuer og barns psykisk helse. De har blant annet skrevet om temaer som incest, ulike former for omsorgssvikt, barns altfor tidlige møte med nettporno, foreldres vold mot barn og hvor vanskelig det kan være å takle sitt eget sinne.

Hun har som forfatter uttalt: «Jeg innså at bildebøker ikke trenger å være en innsovningsbok på segna, men at det kan være en oppvåkningsbok som gjør at du får lyst å snakke om temaene».

Vant Bragepris i 2002

Forfatteren har også gitt ut poesi, lyrikk, et par romaner, prosa og dramatikk for voksne. Uansett sjanger skriver hun fra et barnlig perspektiv. Poesien har også alltid vært sentralt i prisvinnerens forfatterskap. Diktene hennes blir lest, delt og brukt.

Dahle har en rekke ulike litterærpriser. I 2002 mottok hun Brageprisen for barneboken «Snill». Hun har også mottatt Kulturdepartementets bildebok pris, Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok og Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris.

Brages hederspris tildeles en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur.