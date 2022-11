Overgrepsdømt far må betale datteren 8,3 millioner kroner

Dommen ble tirsdag avsagt i Borgarting lagmannsrett. Fengselsstraffen er seks måneder lenger enn hva mannen i 50-årene ble dømt til da saken ble behandlet i tingretten.

Videre skjerper lagmannsretten størrelsen på den samlede erstatningen og oppreisningen fra 6,3 millioner kroner i tingretten til over 8,3 millioner kroner.

– Dette er etter det jeg kjenner til, den høyeste erstatningen som noen gang er tilkjent et incestoffer i lagmannsretten. Den er også den første dommen hvor lagmannsretten benytter ny forskrift om kapitaliseringsrente som trådte i kraft 1. oktober i år, sier bistandsadvokat Lise Ligaard.

Seks år

Retten slår fast at faren over en periode på nesten seks år, fra datteren var fra fire til ti år, jevnlig utsatte henne for overgrep som er sidestilt med samleie. Det tok femten år fra overgrepene stoppet til datteren anmeldte faren.

– Fornærmede har hatt flere selvmordsforsøk, selvskading og et sterkt nedbrutt selvbilde. Lagmannsretten finner at fornærmedes belastninger og skadevirkninger i vår sak har en slik karakter og omfang at dette legges vekt på i skjerpende retning, skriver lagmannsretten i dommen.

Kvinnen er i dag ufør, får behandling for posttraumatisk stressyndrom (PTSD) og vil etter hva sakkyndige opplyste til retten, ikke komme i lønnet arbeid i overskuelig framtid.

Lite troverdig

– Vi har fått dommen fra Borgarting og vil nå sette oss inn i den før vi vurderer eventuelle videre skritt, sier mannens forsvarer, advokat Bjørn Jacobsen til NTB.

Faren nektet straffskyld etter tiltalen, men fikk ikke rettens medhold på noen punkter. Lagmannsretten skriver at det er datterens ord mot farens, men at den tiltaltes forklaring framstår som lite troverdig når den holdes opp mot de øvrige bevisene i saken.

– For fornærmede var det klart viktigst at faren ble domfelt for det han har utsatt henne for, men hun ser at erstatningen hun har blitt tilkjent, selvsagt er av betydning for hennes muligheter fremover. Hun er, som en følge av overgrepene, fratatt muligheten til å ta utdannelse og arbeide, slik hun ønsket, sier Ligaard.