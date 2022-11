Fristen for å sende julegaver til utlandet nærmer seg

– Erfaringsmessig forventer vi en stor pågang med både pakker og post den neste måneden, derfor kan det være smart å være tidlig ute, selv om fristen er et stykke fram i tid, sier pressesjef i Posten Kenneth Tjønndal Pettersen i en pressemelding.

Er du for sent ute, vil det være mulig å sende ekspresspakker til de fleste land både innenfor og utenfor Europa, men det koster ekstra. Fristen her er 16. desember.

– Dette er også aller siste frist for å sende julekort og pakker i Norge for å være helt sikker på at de når fram til julaften, avslutter Pettersen.