Politiet følger opp nye opplysninger fra Tengs-rettssaken

– Det er ikke uvanlig at man gjennomfører noen etterforskningsskritt, selv når saken føres for retten. Og ja, det har kommet inn noen nye opplysninger her, og dem følger vi opp, sier statsadvokat Thale Thomseth til NTB.

Hun er aktor under den pågående rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept 17 år gamle Birgitte Tengs 6. mai 1995.

Thomseth vil ikke gå inn på hvilke opplysninger de følger opp, eller hvordan disse følges opp.

– Men det er jo tatt ut tiltale i denne saken, så det er ikke mange etterforskningsskritt som pågår nå, sier hun.

Kan bli ny rettssak i september 2023

Tengs-saken har blitt etterforsket på nytt siden 2017, etter at Cold Case-gruppen til Kripos i 2016 kom fram til at det var en mulighet for at saken kunne løses.

Det var denne etterforskningen som ledet fram til at politiet i september i fjor pågrep mannen som nå er tiltalt i saken.

Mannen nekter straffskyld, og det er ventet at saken vil bli anket uansett hva dommen blir.

Uavhengig av utfallet av saken i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund, er ankebehandlingen av straffesaken imidlertid allerede berammet til å starte 4. september 2023 i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

– Tiltalte sitter varetektsfengslet, og lagmannsretten har en saksbehandlingstid. Han har krav på å få saken sin opp så fort som mulig, så derfor har vi gjort grep for å forhåndsberamme saken for å ikke komme i en situasjon der han må vente unødig lenge før saken kommer opp. Det ligger ikke noe mer i den forhåndsberammingen enn det, sier Thomseth.

Mye må på plass

Hun sier at mye må på plass før en eventuell ny runde i lagmannsretten.

– Først må vi få en avgjørelse i denne runden, så må partene avgjøre om de skal anke og ankefristen må løpe ut, og lagmannsretten må vurdere om man skal slippe inn en eventuell anke. Derfor skal man ikke legge for mye i dette, sier Thomseth.