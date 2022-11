Toralv Maurstad bisettes

Skuespiller Toralv Maurstad bisettes fra Oslo domkirke. Kong Harald skal delta, mens statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) representerer regjeringen i bisettelsen. Toralv Maurstad døde 4. november, 95 år gammel. Regjeringen besluttet å ære ham med begravelse på statens bekostning.

Brageprisen deles ut

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) deler ut årets Bragepris. Prisen deles ut i fire kategorier: Skjønnlitteratur, sakprosa, barne- og ungdomslitteratur, og åpen klasse: Sakprosa for barn og unge.

Litauens utenriksminister besøker Norge

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er vert når Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis besøker Norge for å ha samtaler om sikkerhetspolitikk og utviklingen i Europa.

Rettssak mot spiontiltalte brødre i Sverige

I dag starter rettssaken mot to iranskfødte brødre som er tiltalt for å spionert for Russlands militære etterretningstjeneste GRU i Sverige. Ifølge tiltalen har spionasjen pågått siden 2011 og vært rettet mot svenske etterretnings- og sikkerhetssystemer. Brødrene har i avhør nektet for å ha spionert for Russland.

Elverum på jakt etter ny skalp i mesterligaen

I forrige runde i mesterligaens gruppespill (runde seks) brøt Elverum endelig tapsrekken i turneringen i håndball da slovenske Celje slått 31-29. I dag venter polske Kielce i den sjuende runden.

Ronaldos Portugal møter Ghana i fotball-VM

Portugisiske Ronaldo, som nylig skilte lag med Manchester United, ventes å være på banen når Portugal møter Ghana i fotball-VM i Qatar klokken 17. I samme gruppe, gruppe H, møtes også Uruguay og Sør-Korea klokken 14. I gruppe G spilles Sveits-Kamerun (klokken 11) og Brasil-Serbia (klokken 20).