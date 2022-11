Zelenskyj: Russisk angrep på strømnettet er en forbrytelse mot menneskeheten



Russlands siste angrep mot Ukrainas strømnettet og energiinfrastruktur er en forbrytelse mot menneskeheten, sa landets president Volodymyr Zelenskyj i Sikkerhetsrådet. FNs sikkerhetsråd ble i går kveld norsk tid innkalt til hastemøte etter nye russiske rakettangrep mot Ukraina. De omfattende angrepene førte til at langt på vei de fleste husstandene i Ukraina mistet strømmen.

– Når vi har temperaturer under null grader og massevis av millioner mennesker uten energiforsyning, uten oppvarming, uten vann, så er dette en åpenbar forbrytelse mot menneskeheten, sa Zelenskyj til Sikkerhetsrådet via video.

Bolsonaros forsøk på å skrote stemmer avvist

Lederen for Brasils øverste valgmyndighet har avvist forespørselen fra president Jair Bolsonaro og hans parti om å annullere et stort antall stemmer. I tillegg blir de kraftig bøtelagt.

Partiet hevdet tirsdag at deres gjennom gjennomgang har avdekket at alle maskiner som er produsert før 2020, nesten 280.000 – eller 59 prosent av maskinene som ble brukt i andre valgrunde – manglet ID-numre i de interne loggene. Det ble ikke lagt fram noen forklaring på hvordan dette skal ha påvirket valgresultatet, men partiet ba valgmyndigheten om å nulle ut alle stemmer som ble gitt via maskinene. Om de hadde fått det de ba om, ville Bolsonaro angivelig ha vunnet valget.

Kina stenger ned by etter protester ved Iphone-fabrikk

I byen Zhengzhou, som huser verdens største Iphone-fabrikk, er det beordret koronanedstengning av flere distrikter etter voldelige protester ved fabrikken.

Innbyggere i bykjernen får ikke forlate området med mindre de legger fram en negativ koronatest og tillatelse fra myndighetene. De blir også oppfordret til å ikke gå ut med mindre det er strengt nødvendig. Restriksjonene vil vare fem dager fra midnatt fredag og omfatter mer enn 6 millioner mennesker, rundt halvparten av byens befolkning. Ordren kom dagen etter at det brøt ut voldelige protester ved byens enorme fabrikkompleks.

Fellesforbundet sier ja til lakseskatt

Fellesforbundet har snudd og ønsker nå grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, gitt at regjeringen kommer dem i møte på en del justeringer i forslaget. Klassekampen har snakket med flere LO-kilder og skriver at det denne gangen kommer til å bli et klart ja til grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.

Nøkkelen ligger ifølge avisa hos Fellesforbundet. Forbundsleder Jørn Eggum bekrefter at de har snudd. Det begrunner han med at forslaget til Ap-/Sp-regjeringen er bedre enn det regjeringen ledet av Erna Solberg (H) i sin tid la fram.

Kosovo og Serbia vil trappe ned bilskiltkonflikten

Kosovo og Serbia er enige om tiltak for å unngå at den opphetede konflikten mellom landene om bilskilt eskalerer, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell. De to landene skal nå jobbe med et EU-forslag om hvordan forholdet mellom landene kan normaliseres, ifølge Borrell.

Kosovo løsrev seg fra Serbia i 2008, noe Serbia aldri har akseptert. Regjeringen i Kosovo har krevd at etniske serbere bosatt nord i Kosovo må slutte med å bruke serbiske bilskilt, eller bli bøtelagt. Dette har skapt sterke reaksjoner.

Delvis utsolgt for diabetesmedisin

Legemiddelverket har undersøkt om diabetesmedisin er blitt skrevet ut på blå resept til folk som vil gå ned i vekt. En slik medisin er delvis utsolgt. Det dreier seg ifølge Aftenposten og TV 2 om Ozempic. Legemiddelverket opplyser at salget har tre- til firedoblet seg siden i fjor, melder TV 2. De fleste får legemiddelet for behandling av diabetes type 2 og på blå resept. Samtidig er mer enn 20 prosent av salget nå på hvit resept, der pasienten betaler alt selv.

– Det er rimelig å tro at dette er pasienter som får legemiddelet foreskrevet som slankemedisin, sier overlege i Legemiddelverket Ingrid Aas til kanalen.

Zuccarello med assist i suveren Wild-seier

Winnipeg Jets måtte se seg slått hele 1-6 av Mats Zuccarellos Minnesota Wild i natt norsk tid. Nordmannen noterte seg for assist til lagets fjerde mål. Zuccarello var sammen med Matt Boldy involvert i forarbeidet til målet som Kirill Kaprizov sto for etter 28 sekunder i tredje periode. Kaprizov plukket opp returen på sitt eget skudd og satte pucken i målet til gjestene fra Canada.

Zuccarello har nå 18 målpoeng på 19 kamper denne NHL-sesongen, fordelt på seks mål og tolv assists.