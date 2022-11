Terrorsiktede Matapour bytter ut Elden

– Han henvendte seg til mitt kontor og spurte om jeg kunne bistå. Jeg har akseptert den anmodningen og er nå hans forsvarer, sier advokat Marius Dietrichson til Nettavisen.

Matapour har hatt Elden som forsvarer siden dag én.

– Det ligger ingen dramatikk i dette byttet. Uansett vil samtaler mellom klient og meg ikke bli gjengitt i mediene, tilføyer han.

Matapour har tidligere nektet å la seg avhøre av politiet og har også satt en rekke krav, som ikke å bli filmet eller at det skulle gjøres lydopptak. Politiet etterkom kravet, men 43-åringen har likevel ikke latt seg avhøre.

Dietrichson utelukker ikke at det nå kan bli aktuelt med avhør.

– Vi jobber nå langs flere akser. Jeg kan ikke nå si mer om dette, sier han til avisen.

Mandag forrige uke ble Matapours varetektsfengsling forlenget med fire uker. 43-åringen er siktet for skyting utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni, der to menn ble drept og mange personer ble såret.