Under 200 fremdeles uten strøm i Agder etter snøfall

– Det går rette veien, sier pressevakt May Britt Risbruna i Agder Energi til NTB på spørsmål om hvor mange som ved 19-tiden var uten strøm.

Tirsdag kveld var over 2.000 husstander uten strøm, men et døgn senere er antallet under 200, ifølge Risbruna.

Ifølge nettsiden til strømselskapet er det kunder i Arendal, Birkenes, Froland og Grimstad som er berørt. Når folk får strømmen tilbake, er ikke sikkert, men pressevakten sier de jobber for fullt med feilretting.

Varslingsstedet varsom.no har sendt ut gult farevarsel for flom for deler av Sørlandet, fra Lindesnes til Telemark. Det er også sendt ut gult farevarsel for snø for deler av Agder og Østlandet.

– Fra onsdag formiddag til torsdag ettermiddag ventes opp mot 10 til 20 centimeter snø. Temperaturen vil bli gradvis noe stigende, heter det.