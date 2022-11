Andre tall bekymrer Støre mer enn dårlige meningsmålinger

Støre legger likevel ikke skjul på at han tenker på den historisk dårlige oppslutningen den siste tiden.

– Om jeg tenker på det? Svaret er ja, sa han fra talerstolen på LO Stats Kartellkonferansen på Gol onsdag ettermiddag.

Arbeiderpartiet fikk tidligere denne uken en oppslutning på 15,4 prosent i Vårt Lands novembermåling, mens Høyre fikk 33,6 prosent. Etter å ha blitt målt til 16,9 prosent på målingen til FriFagbevegelse for to uker siden, ble det krisemøter i partiet.

– Men jeg ber dere høre på dette. Det jeg er mer urolig for, det er andre tall. Det at dere forhandlet dere til et frontfag på 3,7 prosent, og at vi ligger an til prisstigning i år på 5,8.

Deretter gikk statsministeren videre til å snakke om helårsinflasjonen og høyere renter.

– Vår oppgave er å hindre at inflasjonen biter seg fast, konstaterte Støre.