– Vår hovedhypotese er at han har vært utsatt for en kriminell handling som er forsøkt skjult. Dette har vært en av flere hypoteser helt siden han ble meldt savnet av familien 6. januar 2021, sier etterforskningsleder Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Den siste sikre observasjonen var 18. desember 2020.

Politiet har mottatt en rekke tips om hva som kan ha skjedd ham og har fått informasjon om mulige observasjoner både i Hammerfest, Alta, og Oslo.

– Politiet har på bakgrunn av informasjon vi har mottatt, besluttet å undersøke om det ligger noe i bakken på et spesifikt område rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest. Vi kan ikke være sikre på det, men kan heller ikke leve med uvissheten. Derfor har vi tatt en beslutning om å grave her, sier Pettersen.

Undersøkelsene påvirker ikke bruk av hallen, kun området utendørs.

– Saken har høy prioritet i politiet. Det er viktig for de pårørende, for lokalsamfunnet og for politiet å komme til bunns i denne saken. De pårørende er informert om søket, sier Pettersen.