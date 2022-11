Arbeidstilsynet: Unge arbeidstakere skal ikke jobbe natt

Arbeidsmiljøloven sier at arbeid mellom klokka 21 og klokka 6 er nattarbeid.

– I Arbeidstilsynet ser vi at enkelte arbeidsgivere ikke er kjent med forbudet mot nattarbeid for unge arbeidstakere. Vi opplever det ved restauranter og andre matutsalg, hvor unge gjerne er alene på jobb til det stenger, eller hvor de jobber sent fordi de skal vaske opp etter stengetid, sier seksjonsleder Anette Østmo Farstad.

Noen unntak

– Arbeidsgiverne glemmer at de må ta ekstra hensyn til unge arbeidstakere, og unge arbeidstakere kan synes det er vanskelig å si nei.

Det er noen få unntak til forbudet, blant annet for rengjøring, lett vakthold eller om man har lærekontrakt i en hotell- og overnattingsvirksomhet. Men også da er det forbudt for ungdom under 18 år å jobbe lengre enn til midnatt.

Risikovurdering

Arbeidsgiver må gjøre en særskilt risikovurdering for ungdom. Denne skal ta hensyn til manglende arbeidserfaring, at unge arbeidstakerne ikke er oppmerksomme på risiko, og at de ennå ikke er fullt utviklet. Risikovurderingen skal følges av konkrete tiltak.

– På julebord, for eksempel, kan man oppleve at det drikkes mye alkohol, at man må hanskes med krevende kunder, og at det er høy intensitet i arbeidet. Da bør arbeidet tilrettelegges gjennom tilpassing av oppgaver. Arbeidsgiver kan eksempelvis sikre at det er andre voksne arbeidstakere til stede, flytte yngre arbeidstakere til de tidligste skiftene, gi gode pauser i arbeidet og sørge for at flere ansatte jobber på samme bord, sier Farstad.