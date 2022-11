SV vil innføre gigantiske fartsbøter

Andreas Sjalg Unneland, som sitter i justiskomiteen for SV, vil at fartsbøter ikke skal ha faste takster som nå, men at man i likhet med fyllekjøring skal bøtelegges etter inntekt, skriver VG.

– Dersom du kjører i fylla er det standardisert at boten beregnes ut fra 1,5 ganger månedslønnen. Det er ingen fornuftig grunn for at det samme ikke skal gjelde dersom du råkjører , sier Unneland til avisen.

Unneland bruker seg selv som eksempel: Med sin Stortingslønn vil han få 133.039 kroner i bot, hvis han skulle betalt 1,5 månedslønner.

Laksearvingen Gustav Magnar Witzøe, som hadde en inntekt på 1,2 milliarder kroner i fjor, ville til sammenligning fått 150 millioner kroner i bot for en fartsovertredelse, sier Unneland.

Unneland viser til at varianter av tilsvarende måter å taksere fartsbøter allerede brukes flere steder i Europa, og sammenligner det med at man har et progressivt skattesystem i Norge.