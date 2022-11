Glatte veier: – Har du ikke vinterdekk, bør bilen stå

– Senk hastigheten. Gjør man det, har man gode odds for å kjøre trygt på veien, sier vaktleder Frode Johannessen ved Øst 110-sentral til NTB etter at en buss og en varebil var involvert i et mindre trafikkuhell i Gjerdrum onsdag morgen.

– Det er ikke snakk om personskade. Årsaken er glatt vei. Jeg kan tenke meg at det er glatt flere steder nå, sier Johannessen.

Det var også flere ulykker i andre politidistrikter onsdag morgen, blant annet i Sørøst, der glatte veier skapte store problemer.

– Vi frykter en del trafikkproblemer, men håper at bilistene forholder seg til føret og ikke blir skadd. Hold avstand, bruk god tid, senk hastigheten og kjør forsiktig. Vi ønsker at alle kommer trygt fram dit de skal, sier operasjonsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt til VG.