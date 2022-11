Det skriver Dagbladet og VG.

Dette skjer på initiativ fra SV, som fikk flertall for forslaget under tirsdagens møte i komiteen. Tidligere i november kom det fram at deler av rapporten er sladdet. Den interne trygdeutredningen i regjeringen slo fast at Norges praksis med å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det fantes rom for unntak.

Det skal ikke være snakk om offentliggjøring av hele rapporten, men at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité får innsyn i den.

– Trygdeskandalens store alvor gjør at vi må være sikre på at Stortinget virkelig har snudd hver stein for å komme til bunns i årsakene. Det er veldig gledelig at et så stort flertall nå ber om å få dokumentet, det gir stor tyngde til vår forespørsel om innsyn, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

– Vi folkevalgte kan ikke tolerere at sannheten holdes skjult for oss, bare fordi den er ubehagelig for de ansvarlige. Denne rapporten har ligget som en skjult verkebyll i det norske folkestyret i 8 år. Hvis Solberg-regjeringen visste at Nav ikke kunne kreve at trygdede oppholdt seg i Norge, og holdt dette skjult for Stortinget i flere år, er det graverende for hele demokratiet vårt, sier Rødts representant i komiteen, Seher Aydar.