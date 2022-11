Bedre samarbeid skal gi færre forsinkelser i togtrafikken

– Bedre samarbeid skal også bidra til bedre kundeoppfølging når tog ikke er i rute, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Jernbanedirektoratet har laget en tiltaksplan for å sikre færre forsinkelser og innstillinger, og bedre kundeopplevelsen. For å sikre at kundene får informasjonen de trenger når togene ikke er i rute, bør togaktørene dele mer informasjon mellom seg, og tydeliggjøre hvem som har ansvaret.

Blant tiltakene er også tettere oppfølging fra Jernbanedirektoratet gjennom faste møter med Bane Nor og togselskapene.