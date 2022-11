Tidkrevende arbeid med å tømme tankbil i Karasjok

Sju hus er fortsatt evakuert i Karasjok mens arbeidet med å tømme en tankbil for bensin pågår i natt. Finnmark politidistrikt meldte om utforkjøringen like etter klokka 19.30 i går kveld. Ingen ble skadd, men det ble opprettet en sikkerhetssone på 100 meter fra stedet på grunn av fare for eksplosjon.

– Det jobbes fortsatt. Det er tidkrevende arbeid, fortalte operasjonsleder John-Kåre Olsen til NTB i natt.

Høyre vil fjerne økningen i formuesskatten

I sitt alternative statsbudsjett, som legges fram i dag, foreslår Høyre å fjerne regjeringens økning i formuesskatten, samt å droppe ekstra arbeidsgiveravgift. Til Dagens Næringsliv forteller finanspolitisk talsperson Helge Orten at partiet ønsker å bruke mindre oljepenger enn regjeringen ønsker.

– Og så vil vi kutte mer i offentlige utgifter. Det er nødvendig for å unngå at skatteregningen blir for stor både for folk og bedrifter. Regjeringen sier alle må bidra, men budsjettet viser at de skjermer offentlig sektor og lar privat sektor betale det meste, mener Orten.

Alpint kan gå forbi langrenn i sponsorinntekter

Alpint som gren her i landet kommer til å hente inn 75 millioner kroner i rene sponsorinntekter i 2023. Dermed kan langrenn bli passert, skriver VG. Langrenn har cirka 74 millioner i rene sponsorinntekter i år.

– Mitt fokus er at vi hele tiden skal vokse og øke verdien til alpint og det gode produktet vi har. At vi i tillegg passerer langrenn, som fortsatt har en sterk posisjon, er jeg veldig fornøyd med, sier alpinistenes sportssjef Claus Ryste.

38 døde i fabrikkbrann i Kina

I alt 38 mennesker er døde og to er skadd etter en brann i en fabrikk i det sentrale Kina, ifølge statlige medier.

Brannen oppsto i et anlegg i Anyang i Henan-provins i går ettermiddag, melder nyhetsbyrået Xinhua. Industriulykker er vanlige i Kina, ofte forårsaket av at sikkerhetsregler ikke overholdes.

Bil kjørte inn i Apple-butikk i Massachusetts

En person mistet livet og 16 ble skadd da en bil kjørte gjennom frontvinduet til en Apple-butikk i Massachusetts i går, opplyser lokale myndigheter.

Føreren av bilen – en SUV – blir avhørt. Den 65 år gamle mannen som mistet livet, døde på stedet.

USAs visepresident i Filippinene

USAs visepresident Kamala Harris har reist til en filippinsk øy nær farvann som Kina har gjort krav på, for å vise støtte til sin amerikanske allierte.

Harris er den høyest rangerte amerikanske tjenesteperson som noensinne har besøkt den vestlige filippinske provinsen Palawan nær det omstridte Sør-Kinahavet, hvor hun etter planen skulle møte lokale fiskere, samfunnsledere og kystvakten.