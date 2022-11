To pågrepet etter voldshendelse i Mandal

Det var i 21.30-tiden at Agder politidistrikt meldte at en person ble kjørt med ambulanse til sykehus etter en voldshendelse ved et kjøpesenter.

Natt til tirsdag opplyser operasjonssentralen at de ikke har fått noen ytterligere tilbakemeldinger om skadeomfanget.

Til Fædrelandsvennen forteller politiets innsatsleder Are Helge Drangeland at de har pågrepet to personer etter hendelsen.

Operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen kunne overfor avisa mandag kveld ikke gå i detalj om hendelsesforløpet.

– Grunnen er at vi til dels selv ikke har oversikt, og at det er etterforskningsopplysninger vi må bekrefte eller avkrefte gjennom etterforskningen, sa han.

Ifølge Lindesnes Avis er de tre involverte alle under 18 år.